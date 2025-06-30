Sincan\'da Mahalle Şenlikleri Yenikent\'te Coşkuyla Gerçekleşti

Sincan Belediyesinin düzenlediği mahalle şenliklerinin bu seferki durağı Yenikent oldu.

Sincan Belediyesi'nin yaz boyunca ilçenin çeşitli mahallerinde düzenleyeceği mahalle şenlikleri, bu kez Yenikent Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleşti. Etkinlikte çocuklar, şişme oyun alanlarında vakit geçirdi, animasyon gösterileri ve kukla şovları izleyerek, yarışmalara katıldı. Şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şenlikte çocuklarla vakit geçirdi. Ercan, öğrencilerin gösteriler ve yarışmalarla dolu dolu bir gün geçirdiğini belirterek, "Bu güzel gün, çocuklarımızın hayatına dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Sincan'da bu yaz çocuk şenliklerimizi dört bir yana taşımaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta da farklı mahallerimizde şenlik coşkusu yaşatmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA