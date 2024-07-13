Sincik ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri sürü halinde ilçe girişindeki boğaz mevkiine görüntülendi.

Sincik ilçe girişindeki Boğaz Mevkiinde yavruları ile birlikte sürü halinde görülen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kayda alındı. Dağ keçileri, yakınlarında araçlarıyla durarak fotoğraflar çeken vatandaşları adeta umursamadı.

Dağ keçilerini kayda alan vatandaşlar, Sincik ilçe girişinde ki sarp kayalıklarda ilk kez bu kadar kalabalık bir dağ keçisi sürüsünü yavruları ile birlikte gördüklerini söyledi. - ADIYAMAN