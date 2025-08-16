Sincik'te Organik Bal Hasadı Başladı - Son Dakika
Sincik'te Organik Bal Hasadı Başladı

Sincik\'te Organik Bal Hasadı Başladı
16.08.2025 16:16
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen balların hasadına başlandı.

Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Aksu köyünde düzenlenen bal hasadı etkinliğine katılarak üreticilerle birlikte sezonun ilk balını süzdü.

Türk Dağı'nın eteklerinde yer alan Aksu köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Fatih Yıldız'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Arslan, Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk ve İlçe Tarım Müdürü Özgür Akar da eşlik etti. Heyet, kovandan çıkarılan balları makinede süzerek hasadın başlangıcını yaptı.

Zengin bitki örtüsü ve doğal yaylalarıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olan Sincik'te, üreticiler zirai ilaçlamadan uzak, tamamen doğal şartlarda bal üretimi yapıyor. Türk Dağı eteklerine yerleştirilen kovanlardan elde edilen balların organik olduğu belirtilirken, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğu ifade edildi.

Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Fatih Yıldız, arıcılığın ilçe ekonomisi ve doğal ürün üretimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Doğal balın sağlık açısından yüksek değere sahip olduğunu vurgulayan Kaymakam Yıldız, arıcılara bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren arıcılar, desteklerinden dolayı Kaymakam Yıldız'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sincik'te Organik Bal Hasadı Başladı

15:26
12:49
Sincik'te Organik Bal Hasadı Başladı
