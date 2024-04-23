Sındırgı\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104.yılı törenlerle kutlandı. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da makamını Atatürk İlkokulu öğrencisi Emine Beril Temiz' e devretti.

Sındırgı İlçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Resmi kutlama programı Kurtuluş İlkokulu bahçesinde protokol, öğrenci ve halkın büyük bir katılımı ile devam etti.

Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, program öğrencilerin okuduğu şiirler, folklor gösterileri ve çeşitli gösterileri ile renklendi. Gösteriler büyük alkış aldı.

Tören sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ilçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı belediye başkanı Serkan Sak ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Miniklerin birbirinden güzel gösterileri büyük beğeni aldı. Aileler çocuklarının sahnede yer aldığı anı ölümsüzleştirmek için birbirleriyle yarıştı.

"Makamlar Çocuklara Devredildi"

Kutlama programı sonrasında Kaymakamlık, belediye, emniyet, jandarma gibi protokol makamları çocuklara devredildi. Çocuklar makam araçları ile konvoy halinde görev yerlerine gitti.

İlçe Kaymakamlığı Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Zeynep Sena Kocakaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Mehmet Erdem Akdoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kocakonak İlkokulu Zeynep Elif Uyar, belediye başkanlığı Atatürk İlkokulu öğrencisi Emine Beril Temiz, İlçe Jandarma komutanlığı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu öğrencisi Berat Eryılmaz'a devredildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da makamını Atatürk İlkokulu öğrencisi Emine Beril Temiz' e devretti.

Koltuğu devralan Başkan Temiz ilk icraatının Atatürk İlkokulu bahçesindeki oyun alanlarını fazlalaştırmak ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak olacağını belirtti.

23 Nisan coşkusunun doyasıya yaşandığı Sındırgı' da 19'da çocuklar için özel programla Cumhuriyet Meydanında kutlamaların devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR