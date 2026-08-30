Sındırgı'da 104. Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Sındırgı'da 104. Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sındırgı\'da 104. Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Sındırgı'da tebrikat kabulü ve çelenk sunma töreniyle kutlandı. Kaymakam Koyuncu ve Belediye Başkanı Sak'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde saygı duruşu ve şiirlerle anlam kazandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Sındırgı'da da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrikat kabulüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle devam etti.

Sındırgı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'nun makamında gerçekleştirilen tebrikat kabulüyle başladı. Programa; Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, şehit yakınları ve gaziler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Çelenk Sunma Töreni

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Turgay Özgüler, şehit yakınları ve gaziler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Öğrencilerin şiirlerini okumasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı'da 104. Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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