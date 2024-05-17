Sındırgı'da Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sındırgı'da Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Sındırgı\'da Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sındırgı İlçesinde bulunan tabiat harikası Cüneyt vadisinin eşsiz doğasında "Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Sındırgı Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen yürüyüşe Sındırgı ilçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikler, gençlerin daha aktif ve bilinçli bir şekilde toplumda yer almasını teşvik ediyor.

17.05.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Sındırgı İlçesinde bulunan tabiat harikası Cüneyt vadisinin eşsiz doğasında "Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Sındırgı Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen yürüyüşe Sındırgı ilçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Serkan Sak doğa yürüyüşü sonrası yaptığı açıklamada, " Gençlik Haftası, gençler arasında dayanışmayı artırmak, liderlik ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve ülkenin geleceğine katkı sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu etkinlikler, gençlerin daha aktif ve bilinçli bir şekilde toplumda yer almasını teşvik ediyor. Aynı zamanda Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalarını, vatanseverlik duygularını geliştirmelerini ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarını amaçlıyor. Doğa yürüyüşüne katılan Kaymakamımız Didem Dinç Özay, İlçe Gençlik Müdürümüz Rahmi Yörük ve gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sındırgı'da etkinlikler çeşitli aktivitelerle gençlik haftasının kutlamalarının devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı'da Gençlik Haftası Kutlamaları Kapsamında Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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