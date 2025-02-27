Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ramazan Farkındalığı - Son Dakika
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Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ramazan Farkındalığı

Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu\'ndan Ramazan Farkındalığı

Sındırgı İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri, 'Hoş geldin Ramazan' adlı programla Ramazan ayının manevi atmosferini kutladı. Programda Kur'an-ı kerim tilaveti, şiir, tiyatro ve müzik gösterileri yer aldı. Kaymakam Özay, programın muhteşem olduğunu belirtti.

27.02.2025 12:17  Güncelleme: 12:20
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Sındırgı İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri farkındalık oluşturmak için " Hoş geldin Ramazan " adlı program düzenledi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kur'an-ı kerim tilaveti, şiir, tiyatro ve müzik konseri ile süslendi. Akpınar Yaşam Merkezinde düzenlenen programla birlikte Ramazan ayının manevi atmosferi seyircilere aktarıldı. Öğrencilerin esprili bir dille aktardığı Ramazan programı tam not aldı. Zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Programın sonunda konuşan kaymakam Özay "Muhteşem bir program izledik. Gerçekten böyle manevi bir ortamın hazırlanması, öğrencilerimizin bu konudaki duyarlılığı takdire değer. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını şimdiden kutluyorum" dedi.

Programa İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ramazan Farkındalığı - Son Dakika

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