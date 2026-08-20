Sındırgı Yangınına Gözaltılar - Son Dakika
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Sındırgı Yangınına Gözaltılar

Sındırgı Yangınına Gözaltılar
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Balıkesir Sındırgı'daki yangınla ilgili şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ormanlık alana yayılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmada Balıkesir Valiliği, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığını açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili soruşturmada şüpheliler gözaltına alındı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahısların Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sındırgı ilçemiz, Düvertepe Mahallesinde 19.08.2026 günü saat 13.00 sıralarında karayolunda başlayarak ormanlık alana sirayet eden yangın, ekiplerimizin yoğun müdahalesi sonucunda 20.08.2026 günü saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Sındırgı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı Yangınına Gözaltılar - Son Dakika

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