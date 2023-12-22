Sinemaya gitmemiş 29 depremzede öğrenci \'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben\' filmini izledi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce sinemaya gitmemiş 29 öğrenciyi 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmine götürdü.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ merkezde ikamet eden suça sürüklenme riski taşıyan çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, depremden etkilenen ve daha önce sinemaya gitmeyen öğrencilerden Şehit Aytaç Kaya Ortaokulunda öğrenim gören 29 öğrenciyi tespit etti. Tespit edilen öğrenciler önce Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ardından da bir AVM'de 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini izledi. Filmin ardından ekipler tarafından öğrencilere Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar hediye edildi. - ELAZIĞ