Sınır kenti Kilis\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Anma programına katılan Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Garnizon Komutanı Ersin Özbalcı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaş, Hacı Cümbüş Kavşağı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dualar edildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşların isimleri tek tek anons edildi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, "O gece aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısına uyarak canı pahasına devletine, bayrağına, ezanına, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Çünkü biz biliyoruz ki millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Darbe girişimi adı altında yürütülen bu ihanet hareketi, milletimizin çelikten iradesine çarparak paramparça oldu. Bu millet tankların önüne bedenini siper etti, uçaklara imanla karşı koydu, namlulara göğsünü gerdi" dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Şahin, "Özgürlüğün, demokrasinin ve bağımsızlığın adı Türkiye'dir. Hiçbir ihanet şebekesi bu milleti esir alamaz. Rabbim bu millete bir daha böyle ihanetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 15 Temmuz'da şehit olan 253 vatandaş ile tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Konuşmasının sonunda Kilislilere seslenen Şahin, "Kıymetli hemşehrilerim, Demokrasi ve Milli Birlik Gününüz kutlu olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. - KİLİS