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Sinirini çöp kutusundan çıkarttı

Ayakkabısı çöp kutusuna takılan adama yanındaki de tepki gösterdi

BURSA - Bursa'da yanındaki kadınlar konuşurken neye sinirlendiği bilinmeyen adam, yol üzerinde duran plastik çöp kutusuna tekmeler yağdırdı. Ayağı kovada takılı kalan kişinin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da yaşanan olay, izleyenleri gülme krizine soktu. Çöp kovasının kırılmasının ardından güvenlik kameralarını izleyenler gözlerine inanamadı. Yanındaki bayanlar birlikte gece 00.05 sıralarında konuşa konuşa ilerleyen adam, biranda sinirine hakim olamadı. Sokaktaki plastik çöp kutusuna gözüne kestiren adam, sinirini ondan çıkarmak istedi. Kimin olduğunu bilmediği çöp kovasını tekmeleyen adam ayağını son arda kovanın içinde kalmaktan kurtarırken, ayakkabısını kurtaramadı. Daha sonra ayakkabısını çöpün içinden alıp giyen adam, yanındaki kadınla birlikte yoluna devam etti.

Güvenlik kameralarına takılan bu olaya kimse bir anlam veremezken, hayretler içinde karşılandı.