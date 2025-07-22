Sinop\'a 20 Milyon TL Yardım

Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, müdürlüklerince Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine yıllık toplamda 20 milyon TL'lik yardım yaptıklarını söyledi.

Bölge Müdürü Uysal, bir dizi program ve incelemeler için Sinop'a geldi. Sinop'ta açıklamalarda bulunan Uysal, ihtiyaç sahibi ailelere nakit ve kuru gıda desteği, öğrencilere ve hafızlara da burs desteği verdiklerini dile getirdi. 388 ortaokul ve lise öğrencisine aylık bin 250 TL burs verdiklerini de belirten Uysal, 2026 yılında rakamların artacağını aktardı.

Sinop'ta yaklaşık 324 kişiye yardım yaptıklarını kaydeden Bölge Müdürü Uysal, "Sosyal yardımlaşmak açısından yapmış olduğumuz yardımlarımız vardı. Sinop'ta yaklaşık 324 kişiye yardım yapıyoruz. Bunun da yıllık bedeli 2 milyon 375 bin TL yıllık bedel olarak onlara yardım yapmış oluyoruz. Aylık olarak da 7 bin 326 TL veriyoruz. Bir de kuru gıda yardımı yapıyoruz. Bölge müdürlüğünün tamamında 2 bin 568 aileye veriyoruz. Sinop'ta da yaklaşık olarak 376 aileye veriyoruz. Bununda yaklaşık maliyet değeri, 11 Milyon 280 bin TL yıllık maliyeti oluyor bize ama tabii ki ecdadımız öyle bir eserler bırakmış ki bizim için bu yardımları yapmak mutluluk veriyor" dedi.

Öğrencilere yönelik burs yardımlarının da oldukça fazla olduğunu işaret eden Uysal, "Ortaokul, lisede okuyan öğrencilerimize bin 250 lira olmak üzere, yaklaşık olarak 388 kişiye veriyoruz. Toplamda da yıllık 4 milyon 365 bin lira tutuyor vermiş olduğumuz burslar. Bir de üniversite öğrencilerimiz var. Sinop'ta üniversitede okuyan öğrencilerimizin yaklaşık 26 kişiye veriyoruz. Bunların da maliyeti yaklaşık olarak 702 bin lira tutuyor yıllık olarak. Yani toplamda biz Sinop'a yaklaşık olarak bir yıl içerisinde 20 milyon TL'yhe yakın yardımda bulunuyoruz. Sinop için, yoksullar, yetimler için ve okulda okuyan öğrenciler için çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnşallah imkanlar ölçüsünde bunları seneye 2026'da büyük bir kısmında arttırma olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlarımız devam edecek" diye konuştu.

Yardımların artarak devam edeceğini vurgulayan Uysal, "Bir de hafızlık yapan öğrencilerimiz var. Bizim için, bunlar çok değerli. 30 tane hafız öğrencimize her ay 3 bin lira veriyoruz. Onun da yaklaşık maliyeti yıllık 1 milyon 80 bin lira tutuyor. Vakıf bırakmak dünyanın sonuna kadar olan bir iştir. O vakfı kuranlardan Allah razı olsun. Ecdadımızdan Allah razı olsun diyorum, iyi ki bırakmışlar, iyi ki biz de o kurumda çalışıyoruz. O hayır şartlarını yerine getirmek için biz de bir emek sarf ediyorsak ne mutlu bize" şeklinde konuştu. - SİNOP