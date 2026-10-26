Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü etkinliği düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hasta Hakları Günü kapsamında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Poliklinik giriş katındaki etkinlikte hastalara ve yakınlarına hak ve sorumlulukları anlatıldı, broşür takdim edildi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Hastane poliklinik giriş katında düzenlenen etkinlikte, Hasta Hakları İl Koordinatörü İlknur Gerçi ve hastane Hasta Hakları Birimi personeli Ayten Altun, polikliniklere başvuran hastalar ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.
Yetkililer, vatandaşlara hasta hakları ve sorumlulukları konusunda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunarak broşür takdim etti. Etkinlik boyunca hastaların soruları yanıtlanırken, sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları yasal haklar ve sorumluluklar detaylı bir şekilde aktarıldı.
Kaynak: İHA
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