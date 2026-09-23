Sinop Ayancık'ta yoğun yağış sonrası çamur temizleniyor, atıklar toplanıyor - Son Dakika
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Sinop Ayancık'ta yoğun yağış sonrası çamur temizleniyor, atıklar toplanıyor

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Sinop Ayancık\'ta yoğun yağış sonrası çamur temizleniyor, atıklar toplanıyor
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Sinop Ayancık'ta etkili olan yoğun yağışın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için ekipler temizlik çalışması başlattı. Ekipler, biriken çamur ve toprağı temizleyip çevredeki atıkları toplarken çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde süreceği bildirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ekipler tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde çamur, toprak ve çeşitli atıklar oluştu. Yağışın ardından sahaya çıkan ekipler, ulaşım ve yaşam alanlarında oluşan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yağış nedeniyle biriken çamur ve topraklar temizlenirken, çevrede bulunan diğer atıklar da ekipler tarafından toplanıyor. Çalışmaların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi ve alanların yeniden düzenli hale getirilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Ekiplerin, ihtiyaç duyulan bölgelerde temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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