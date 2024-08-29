Sinop Balıkçıları Mazot Giderlerinin Artmasıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop Balıkçıları Mazot Giderlerinin Artmasıyla Mücadele Ediyor

Geniş Video İzle

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların mazot ve diğer giderlerinin üç kat artmasıyla mücadele ettiklerini söyledi.

29.08.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, "Teknemizin günlük maliyeti bize 200 bin lira. Ayda 4- 5 milyondan fazla giderimiz oluyor. Sezon bazına vurduğumuz zaman bu masrafları yenmek için denizle mücadele ediyoruz. Tayfa giderimiz olsun, kumanya giderimiz olsun, mazot giderimiz, av giderimiz bunların hepsi üç kat arttı" dedi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve balıkçı Namık Ünlü, ülke genelinde 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve Balıkçı Namık Ünlü, şöyle konuştu.

"Geçen seneye göre bu sene palamutçuluk çok çok iyi görünüyor. Çok da verimli olacağını düşünüyoruz. Şu anda bile denizde çok miktarda çapara ile palamut balığı avcılığı yapılıyor. Geçen sene palamut yok diyecek kadar azdı. Geçen seneye göre kıyaslarsak bu sene 50 kat daha palamut gözüküyor. Ekonomi anlamında bizi mazot yoruyor. Teknemizin günlük maliyeti bize 200 bin lira. Ayda 4- 5 milyondan fazla giderimiz oluyor. Sezon bazına vurduğumuz zaman bu masrafları yenmek için denizle mücadele ediyoruz. Tayfa giderimiz olsun, kumanya giderimiz olsun, mazot giderimiz, av giderimiz bunların hepsi üç kat arttı. Mazot sadece geçen seneyle hemen hemen aynı para ama diğer giderlerimiz gerçekten, özellikle personel giderlerimiz üç kat arttı. Biz günde üç ton mazot yakıyoruz. Bir günde 3 ton mazot demek, şu anki parayla 120 bin lira demek. Bu da bizi balık tutmadığımız zaman personel gideriyle beraber günlük 170 bin lira gider çıkıyor. Bu da bizi yoruyor."

Kaynak: ANKA

Sinop Merkez, Balıkçılık, Ekonomi, Sinop, Balıkçılık, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Balıkçıları Mazot Giderlerinin Artmasıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 18:36:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop Balıkçıları Mazot Giderlerinin Artmasıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement