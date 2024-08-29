Sinop Balıkçıları Mazot Giderlerinin Artmasıyla Mücadele Ediyor

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, "Teknemizin günlük maliyeti bize 200 bin lira. Ayda 4- 5 milyondan fazla giderimiz oluyor. Sezon bazına vurduğumuz zaman bu masrafları yenmek için denizle mücadele ediyoruz. Tayfa giderimiz olsun, kumanya giderimiz olsun, mazot giderimiz, av giderimiz bunların hepsi üç kat arttı" dedi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve balıkçı Namık Ünlü, ülke genelinde 1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı ve Balıkçı Namık Ünlü, şöyle konuştu.

"Geçen seneye göre bu sene palamutçuluk çok çok iyi görünüyor. Çok da verimli olacağını düşünüyoruz. Şu anda bile denizde çok miktarda çapara ile palamut balığı avcılığı yapılıyor. Geçen sene palamut yok diyecek kadar azdı. Geçen seneye göre kıyaslarsak bu sene 50 kat daha palamut gözüküyor. Ekonomi anlamında bizi mazot yoruyor. Teknemizin günlük maliyeti bize 200 bin lira. Ayda 4- 5 milyondan fazla giderimiz oluyor. Sezon bazına vurduğumuz zaman bu masrafları yenmek için denizle mücadele ediyoruz. Tayfa giderimiz olsun, kumanya giderimiz olsun, mazot giderimiz, av giderimiz bunların hepsi üç kat arttı. Mazot sadece geçen seneyle hemen hemen aynı para ama diğer giderlerimiz gerçekten, özellikle personel giderlerimiz üç kat arttı. Biz günde üç ton mazot yakıyoruz. Bir günde 3 ton mazot demek, şu anki parayla 120 bin lira demek. Bu da bizi balık tutmadığımız zaman personel gideriyle beraber günlük 170 bin lira gider çıkıyor. Bu da bizi yoruyor."