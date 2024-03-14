Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Görevi Devredecek

Yerel

MUSTAFA USTA

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Sinop'a ve Sinoplu'ya hizmet etmek çok keyifli, çok güzel, biraz da zor. Bundan sonra bu görevi devir alacak arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum. Umuyorum onlar da bu kenti bizden aldıkları noktadan daha ileri bir noktaya taşırlar. İşleri biraz zor. Keyifli ama zor. Ne kadar çok paylaşırlarsa, ne kadar çok katılımcı belediyecilik yapmaya çalışırlarsa işleri o kadar kolaylaşır" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 5 yıllık başkanlık sürecini değerlendirdi. Ayhan, yaptığı değerlendirmede Sinop'a ve Sinoplulara hizmet etmenin keyifli olduğu kadar zor yönlerinin de bulunduğunu söyleyerek kendisinden sonra gelecek yönetime başarılar diledi.

"ZOR ŞARTLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDIK"

Barış Ayhan, şöyle konuştu.

"Dolu dolu 5 yılı geride bıraktık. Bundan 5 yıl önce Sinoplu hemşehrilerimizin destekleriyle seçilmiş olduğumuz görevimizi tamamlıyoruz. Biliyorsunuz ben bundan yaklaşık 8-10 ay önce yakın arkadaşlarımla ve Sinop kamuoyuna aday olmadığımı söylemiştim. Aday değilim. Benden sonra seçilecekler için şimdiden başarılar diliyorum. 5 yılı yoğun, dolu dolu geçirdik, çok zor şartlarla karşılaştık ama üstesinden gelmeyi başardığımızı düşünüyorum. Seçildik, çok kısa bir süre sonra imar planımız iptal oldu, imar planını yaptık. Sinop'un koruma amaçlı imar planı yoktu. Uzun zamandan beri bekliyorduk onun startını da verdik. Depremler oldu, seller oldu. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Özellikle 6 Şubat depremi sonrası belediye başkanlığı yapmak mali açıdan çok daha zorlaştı. Yani şu 5 yıllık dönemimi aslında 6 Şubat öncesi ve sonrası diye ayırabilirim ama öncelikle beraber bu kenti daha güzel bir kent yapmak için çalıştığımız emekçilerimizin haklarını koruyarak Sinop'ta da bir eksiklik yaşamamak adına çok ciddi bir disiplinle bugünlere geldik.

"GÖNLÜM FERAH, KENDİMİ ÇOK HUZURLU HİSSEDİYORUM"

Gönlüm ferah, kendimi çok huzurlu hissediyorum. İmkanlarım doğrultusunda, yeteneklerim doğrultusunda, aklım, fikrim doğrultusunda hem meclis üyelerim hem de çalışma arkadaşlarımla birlikte kentteki paydaşlarımızla birlikte Sinop'ta çok güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sinop'un parasını, kasasını kendi paramızı harcarken göstermiş olduğumuz titizlikten daha fazla titizlikle tam yerini bulacak şekilde harcamaya özen gösterdik. Arkadaşlarımızla birlikte görev süremizi kısa bir süre sonra tamamlamış olacağız. Sinop'a ve Sinoplu'ya hizmet etmek çok keyifli, çok güzel, biraz da zor. Bundan sonra bu görevi devir alacak arkadaşımıza şimdiden başarılar diliyorum. Umuyorum onlar da bu kenti bizden aldıkları noktadan daha ileri bir noktaya taşırlar. İşleri biraz zor. Keyifli ama zor. Ne kadar çok paylaşırlarsa, şeffaf, ne kadar çok katılımcı belediyecilik yapmaya çalışırlarsa işleri o kadar kolaylaşır. Bu da benim son tavsiyem olsun. Şimdiden başarılar diliyorum."