Sinop Belediye Başkanı Metin Görbüz Halk Toplantısı Düzenledi

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Görbüz, 4 aylık görev dönemine ilişkin belediye çalışmalarını değerlendirmek, görüş, soru ve önerileri almak üzere halk toplantısı düzenledi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz başkanlığında, Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, il genel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adaylığı döneminde seçilmesi durumunda her üç ayda bir halk toplantısı yapacaklarının sözünü veren Başkan Gürbüz, söz verdiği gibi ilk halk toplantısını düzenledi. Gürbüz, şunları söyledi:

"Biz 3 ayın sonunda sizlerle buluşma ve halk toplantıları yapma kararlılığında ve idaresindeydik. Bunları da sizlerle paylaşmıştık. Bu kapsamda bugün hem sunumla birlikte hem de konuşmalarımızla birlikte sizlere 3 aylık süre zarfında neler yaptığımızı, projelerimizin ne olduğunu ve hangi aşamada olduğunu paylaşmak ve sizleri bilgilendirmek istiyorum. Belediye başkan yardımcılarımız bizlerle birlikte bu toplantıya eşlik ediyorlar. Aynı zamanda, Belediye Başkanlığında amirlik yapan, şube müdürlüğü yapan tüm şube müdürü arkadaşlarımız da buradalar. Onlar da konunun uzmanı olduklarını için zaman zaman bilgilendirme yapabilecekler. İlk toplantımız hem kentimize, hem belediyemize hayırlı uğurlu olsun."

Gürbüz, göreve gelmesinden bu yana yaptıkları çalışmalar ve projelerine ilişkin bilgiler verdi.