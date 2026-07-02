Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Seçilmiş İradeye Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz" - Son Dakika
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Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: "Seçilmiş İradeye Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz"

02.07.2026 14:32  Güncelleme: 15:25
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Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP'de 26 il başkanı ve yönetimin görevden alınmasına tepki göstererek, seçilmiş iradeye sahip çıkacaklarını ve atanmışları kabul etmediklerini söyledi.

(SİNOP) -Haber: Mustafa USTA

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP'de 26 il başkanı ve yönetimin görevden alınmasına tepki göstererek, "Seçilmiş il başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in sonuna kadar arkasındayız. Atanmışları kabul etmiyoruz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP'de 26 il başkanı ve il yönetiminin görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın parti tabanında ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açtığını belirterek, seçilmiş iradeye yönelik müdahaleleri kabul etmediklerini söyledi.

CHP'nin 103 yıllık bir siyasi gelenek olduğunu vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Partimiz 103 yıllık bir çınar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir çınar. Cumhuriyet Halk Partimiz, Cumhuriyet'in kuruluş kadroları tarafından bugünlere taşınmış köklü bir partidir. Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana yaklaşık 150 yıldır sandık kuruluyor. Vatandaşlarımızın ve üyelerimizin helal oylarıyla göreve gelmiş il başkanlarımızın ve yönetimlerinin, MYK'nın aldığı kararla görevden alındığını ve disipline sevk edildiğini öğrendik. Bu kabul edilebilir değildir."

Türkiye'nin 19 Mart 2025'ten bu yana siyasi bir sarsıntı yaşadığını savunan Gürbüz, "21 Mayıs 2026'dan sonra bunun artçıları giderek büyüyor" ifadelerini kullandı.

"BU KARARI KABUL ETMİYORUZ"

Genel Başkan Özgür Özel'e ve görevden alınan il başkanlarına destek veren Gürbüz, şunları söyledi:

"Biz seçilmiş yönetimlerimizin, halkın helal oylarıyla göreve gelmiş belediye başkanlarımızın ve kurultay delegelerimizin iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız. Sinop İl Başkanımız Avukat Aykut Cem Yalçınkaya'nın da yanındayız. Bugün farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın ve partililerimizin katılımıyla güçlü bir destek ortaya konuldu. Belediye başkanlarımız ve geçmiş dönem yöneticilerimizle birlikte ortak irademizi ortaya koyduk. Bu kararı kabul etmiyoruz."

"ÜLKEDE GİDEREK DERİNLEŞEN BİR EKONOMİK KRİZ VAR"

Çarşıda, pazarda esnaf ve dar gelirli vatandaşlarımız kan ağlıyor. Ülkede giderek derinleşen bir ekonomik kriz var. Belediyelerin son dört ayda gelirlerinin yüzde 2 daha düştüğünü, İller Bankası paylarının azaldığını görüyoruz. Bu da üretimin ve vergi tahsilatının düştüğünü gösteriyor. Ortadoğu'da savaş sürerken, kuzeyimizde savaş devam ederken biz toplumsal barışı bu şekilde mi sağlayacağız?"

Vatandaşlardan yoğun destek gördüklerini dile getiren Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkta muazzam bir öfke var. Bunu en iyi belediye başkanları bilir. Vatandaşlarımız gözümüzün içine bakarak, 'Biz sizin yanınızdayız' diyor. Gençlerden siyasi tecrübesi olan vatandaşlara kadar ortak kaygı, sandığın ve seçme iradesinin ortadan kaldırılacağı yönünde. Biz bunu kabul etmiyoruz."

Atanmışları kabul etmiyoruz. Yerel mahkemenin verdiği kararın üst yargıdan döneceğine inanıyorum. Ankara'da hukukun gereğini yapacak hakimlerin ve yüksek yargı mensuplarının olduğuna inanıyorum. Biz demokratik kültürü gelişmiş, yaklaşık 150 yıldır sandık başına giden bir ülkenin evlatlarıyız. Son derece kızgınız, son derece öfkeliyiz. Ancak memleketimize olan sevdamızı ve yürüyüşümüzü hiç kimse engelleyemeyecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: 'Seçilmiş İradeye Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz' - Son Dakika

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