Sinop Boyabat\'ta vinçten kopan elektrik direği 57 yaşındaki işçiyi öldürdü

Sinop Boyabat'ta vinçten kopan elektrik direği 57 yaşındaki işçiyi öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Boyabat'ta Dörtyol mevkisinde çalışma sırasında vinçten kopan elektrik direğinin altında kalan 57 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çalışma sırasında vinçten kopan elektrik direği üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Boyabat'ta Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Çalışmalar sırasında vinçten kopan bir elektrik direği, görevli işçinin üzerine düştü. Direğin altında kalan 57 yaşındaki Remzi Gökdağ kazada ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Remzi Gökdağ yaşamını yitirdi.
Kaynak: ANKA
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