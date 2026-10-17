Sinop Durağan'da balıkçılara Altınkaya Baraj Gölü'nde uzatma ağı desteği sağlandı - Son Dakika
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Sinop Durağan'da balıkçılara Altınkaya Baraj Gölü'nde uzatma ağı desteği sağlandı

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Sinop Durağan\'da balıkçılara Altınkaya Baraj Gölü\'nde uzatma ağı desteği sağlandı
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Sinop Durağan'da Altınkaya Baraj Gölü'ndeki geleneksel balıkçılara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projesiyle uzatma ağı ve donam malzemesi verildi. İl Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, desteğin balıkçıların ihtiyaçlarına katkı sunmayı ve üretimi desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Sinop'un Durağan ilçesinde, Altınkaya Baraj Gölü'nde faaliyet gösteren geleneksel balıkçılara uzatma ağı ve donam malzemesi desteği sağlandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Durağan Altınkaya Baraj Gölü'nde Geleneksel Balıkçılara Uzatma Ağı ve Donam Malzemesi Projesi" kapsamında balıkçılara malzeme teslimi gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa İl Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım, Durağan İlçe Müdürü Recep Çalışkan ve kurum personeli katıldı.

Programda konuşan İl Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, orta ölçekli balıkçılara yönelik sağlanan ağ ve donam malzemesi desteğiyle balıkçıların ihtiyaçlarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Parlak, projenin tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek üretimi desteklemek ve balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Yusuf ParlakBalıkçılıkEkonomiGüncelTarımSinopÇevreYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Durağan'da balıkçılara Altınkaya Baraj Gölü'nde uzatma ağı desteği sağlandı - Son Dakika
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