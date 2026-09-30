Sinop Emniyet Müdürlüğü, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine UYUMA ve NARVAS'ı anlattı - Son Dakika
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Sinop Emniyet Müdürlüğü, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine UYUMA ve NARVAS'ı anlattı

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Sinop Emniyet Müdürlüğü, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine UYUMA ve NARVAS\'ı anlattı
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Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrencilere bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Programda Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele, UYUMA ile NARVAS Projesi anlatıldı; farkındalık artırılmak istendi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere Narkogençlik Modülü kapsamında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca uyuşturucu ile mücadelede ihbar ve farkındalık açısından kullanılan UYUMA aplikasyonu ile NARVAS Projesi hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer tarafından öğrencilerin uyuşturucuyla mücadelede farkındalıklarının artırılması ve ilgili uygulama ile projeler hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Emniyet Müdürlüğü, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine UYUMA ve NARVAS'ı anlattı - Son Dakika
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