Sinop Erfelek'te kestane satışı günde 100 kiloya geriledi, fiyat 250-650 lira

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesinin fiyatları tezgahlarda 250 ila 650 lira arasında değişiyor. Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, geçen seneye kıyasla satışların düştüğünü belirterek, "Daha öncelerini kıyaslarsak, satışlarımız günde 100, 150 kilogram bandındaydı. Şimdi 100 kilo kestane sattığımız zaman takla atıyoruz. Çok aşırı bir satışımız yok" dedi.

Kabuğundan kolay ayrılan, lezzeti ve parlak rengiyle kuzu kestanesi olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarında yerini aldı. Kestanenin fiyatı tezgahlarda 250 ila 650 lira arasında değişiyor.

Kestane satışı yapan Ersan Öztürk, satışların az olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Fiyatlar geçen seneki gibi. Belki fazla olduğu için geçen seneden bir tık düşük. Ama satışlar randımanlı değil. Çok satışlarımız yok. Vatandaşa yine de pahalı geliyor. Mesela geçen sene kestaneler 350 liradan 750 liralara kadar kestane vardı. Bu sene gene 100 lira aşağı olanlar var. Ama vatandaş 'Pahalı' diyor. Onun için alamıyor vatandaş.

Daha öncelerini kıyaslarsak, satışlarımız günde 100, 150 kilogram bandındaydı. Şimdi 100 kilo kestane sattığımız zaman takla atıyoruz. Şu andaki durum öyle. Çok aşırı bir satışımız yok. Pahalı diyor herkes. Haliyle geçen seneki gibi satışlarımız yok. Bu sene yine biraz fazla olduğu halde gene pahalı diyorlar."

"PARAYI TOPARLAYAMIYORUM"

Kestane satışı yapan Dilek Öztürk de fiyatların geçen yılla hemen hemen aynı olduğunu bildirerek, "Bir artış yok ama insanlara pahalı geliyor. Çok aman aman satışlarımız olmuyor. Kilo başına bazen 75 lira kazanıyoruz, bazen 50 lira kazanıyoruz. Hiç belli olmuyor. Biz 200 bin 300 bin liralık kestane alıp para döküyoruz ama biz parayı ancak bir ayda toparlayabiliyoruz. Haftanın üç günü pazar açıyorum. İki gün burası, bir gün Erfelek ilçesinde açıyorum ama toparlayamıyorum parayı. Vatandaşlar da 'pahalı' diyorlar. 'Yemeyiz' diyorlar. Ama gerçekten de pahalı, haklılar. Onlar da haklı biz de haklıyız" diye konuştu.