Sinop İçin Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika
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Sinop İçin Yatırımlar Değerlendirildi

Sinop İçin Yatırımlar Değerlendirildi
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Nazım Maviş, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ile Sinop'un projelerini ve yatırımlarını görüştü.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek Sinop ve ilçelerinde devam eden yatırımlar ile planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede, Sinop genelinde ulaştırma ve altyapı alanlarında yürütülen çalışmalar ele alındı. İl merkezi ve ilçelerde devam eden projelerin son durumu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar da masaya yatırıldı.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'un ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması adına ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Maviş, Sinop'un gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için yatırımların yakından takip edildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Maviş, Sinop ve ilçelerine yönelik projeler konusunda desteklerinden dolayı Bakan Uraloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop İçin Yatırımlar Değerlendirildi - Son Dakika

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