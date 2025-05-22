Sinop imam hatip öğrencilerinden tarıma yosunlu destek

SİNOP - Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, dere yosunu tozlarından elde ettikleri karışımı gübre olarak kullandı. Kullanılan gübre biber ve domates bitkilerinde denendi. Deney sonucu, dere yosunu tozlarından kullanılan maddenin normal dikilen fidelere göre daha hızlı gelişim sağlandığı gözlendi.

Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Ayzen Bostan ve Elif Gül Tuncay, spirulina ve chlorella türü yosunların tozlarından elde ettikleri karışımı gübre olarak kullanarak, biber ve domates bitkilerinin gelişimi üzerindeki etkilerini araştırdı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında okulda sergilenen projede, yosunlu gübre uygulanan bitkilerin daha hızlı büyüdüğü ve daha verimli olduğu gözlemlendi.

Proje hakkında bilgi veren Ayzen Bostan, "Projemizde tarımda kullanılan kimyasallardansa tatlı sularda yaşayan yosunları kullanarak verimliliği ve insan sağlığını artırmayı amaçladık. Yosun tozlarından gübre karışımı hazırlayıp bitkilere uyguladık. Aldığımız sonuçlar üzerine daha olgun ve verimli bitkilerle karşılaştık. Bu sonuç tarımda kullanılabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Elif Gül Tuncay ise deney sürecine ilişkin, "Bitkilerimizin yetiştirilmesinde kontrol grubuna sadece su verdik. Diğer gruplara ise chlorella ve spirulina yosunlarından oluşan karışımı ekledik. Su verilenlerle yosun verilenler arasındaki farkı net şekilde gördük. Yosun verilen bitkiler daha hızlı uzadı ve daha gür çıktı" ifadelerini kullandı.

Projeye TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda ilgi büyük oldu.