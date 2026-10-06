Sinop Saraydüzü'nde Kaymakam Göktaş, Çalpınar köyü yollarını inceledi - Son Dakika
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Sinop Saraydüzü'nde Kaymakam Göktaş, Çalpınar köyü yollarını inceledi

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Sinop Saraydüzü\'nde Kaymakam Göktaş, Çalpınar köyü yollarını inceledi
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Sinop Saraydüzü'nde Kaymakam Birkan Göktaş ve beraberindeki heyet, Çalpınar köyünü ziyaret ederek köy içi yolları yerinde inceledi. İncelemede yolların durumu ve ihtiyaçları ele alınarak ulaşım altyapısı çalışmalarının planlanması amaçlandı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Çalpınar köyü yollarında incelemelerde bulunuldu.

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Gürpınar, Özel İdare Müdürü Samet Öztürk ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Şükrü Türkay ile birlikte Çalpınar köyünü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen incelemede köy içi yolların mevcut durumu yerinde değerlendirildi. Yollarda ihtiyaç duyulan çalışmalar ele alınarak yapılması gereken düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İncelemelerde köyün ulaşım altyapısının mevcut durumu ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilerek gerekli çalışmaların planlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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