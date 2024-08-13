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Sinop'ta 12 günde 30 şüpheliye yasal işlem

SİNOP - Sinop'ta 12 günde 30 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğümü tarafından 01-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında Sinop genelinde yapılan Şok Uygulama ve Operasyonlarda 12 bin 997 Şahıs, 10 bin 873 Araç, 73 Umuma Açık İş yeri, 11 Günübirlik yer, kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 Aranan Şahıs, 3 Hırsızlık şüphelisi yakalandı. 657,17 Gr. Skunk-Esrar, 13,42 Gr. Metamfetamin, 3 adet Sentetik Ecza Maddesi, 3 adet Silah, 66 adet Mermi, 2 adet Bıçak, 12 adet Ziynet Eşyası, 1.270 Dolar ve 200 Euro Suç Geliri, ele geçirildi. Toplam 30 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.