Sinop\'ta 130 yıllık bıçakçılık geleneğini 80 yaşındaki Cengiz Özekes oğluyla sürdürüyor

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaklaşık 130 yıllık bıçakçılık geleneğini sürdüren 80 yaşındaki bıçak ustası Cengiz Özekes, mesleğini oğlu Kazım Özekes ile birlikte yaşatmaya devam ediyor. Dedesi Hüseyin Usta ile başlayan aile mesleğinin üçüncü kuşak temsilcisi olan Özekes, el sanatlarına ilginin azalması ve Uzak Doğu'dan gelen ürünler nedeniyle geleneksel bıçakçılığın giderek zorlaştığını söyledi.

Bıçakçılık mesleğinin ailelerinde 1890'lı yıllarda başladığını anlatan bıçak ustası Cengiz Özekes, dedesi Hüseyin Usta'nın Osmanlı döneminde bıçak imalatının yanı sıra silah tamiri gibi işlerle de uğraştığını belirtti. Özekes, daha sonraki yıllarda babası ve amcasının da mesleği sürdürdüğünü ifade etti.

"KİMSE ARTIK EL SANATLARINA ÖNEM VERMİYOR"

Özekes, şöyle konuştu:

"Dedem Hüseyin Usta, mesleğin başlangıcı. Onlar o zamanda bıçak imalatı, eski Osmanlı tarzı şeyler, silah tamiri o tür şeylerle uğraşıyorlarmış. 1955'ten sonra Amerikalıların Sinop'a gelmesi bu işi bu hale götürdü. Biraz daha biz abimle ben işi modernize ettik. Şu an ben 3'üncüncü kuşak, oğlum Kazım 4'üncü kuşak.

Kimse artık el sanatlarına önem vermiyor. Çıraklık dönemi bitti. Bizim mesleğin başlangıcında benim hem okul hayatım vardı hem çıraklığım vardı. Ben meslek okulunda okudum. Daha sonra işe başladık. Çıraklık dönümü bugünlere geldik. 1890 yılı mesleğin başlangıcı. Dedem, dedemin de iki tane oğlu var. Bir tanesi Kazım Usta, bir tanesi Ali Usta. Kazım Usta benim babam, Ali Usta amcam. Onlar işi devam ettirmiş bir miktar. Babamla amcam beraber çalışmışlar. Sonra ayrılmışlar. Babam işini devam ettirmiş. Kazım Usta'nın iki tane oğlu var. Biri Erdoğan Usta, biri Cengiz Usta. Erdoğan Usta benim ağabeyim. Rahmetli oldu. Şu an ben Cengiz Usta ve mesleği devam ettiriyoruz. Şu anda oğlumla beraber çalışıyoruz."

"BİZ BU MESLEĞE GÖNÜL VERDİK"

Satışlarının düştüğünü de ifade eden Özekes, "Ekonomik kriz bizi etkilemez mi? Etkiledi tabii. Gelir götürmüyor. Biz bu mesleğe gönül verdik. Baba, dede mesleği diye artık devam ettiriyoruz. Bir sürü Uzak Doğu'nun getirdiği şeyler falan çıktı. Yalnız el sanatlarına meraklı olanlar bizi arıyor, buluyor" ifadelerini kullandı.