Sinop'ta 15,3 milyon liralık modern hayvancılık projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta 15,3 milyon liralık modern hayvancılık projesi

Sinop\'ta 15,3 milyon liralık modern hayvancılık projesi
13.06.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKDK IPARD III desteğiyle Sinop'ta 15,3 milyon lira bütçeli modern hayvancılık projesi için sözleşme imzalandı. Girişimci Özcan Durdu'ya 9,2 milyon lira hibe sağlanırken, 14 yaşındaki oğlu Bayram Berat Durdu veteriner olup aile işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı kapsamında Sinop'ta hayata geçirilecek 15,3 milyon lira bütçeli modern hayvancılık projesi için sözleşme imzalandı. Girişimci Özcan Durdu'nun projesine devlet tarafından 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanırken, çiftçilikle iç içe büyüyen 14 yaşındaki oğlu Bayram Berat Durdu ise gelecekte veteriner olup aile işletmesini daha da büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Sinop merkeze bağlı Dizdaroğlu Mahallesi Zarflı mevkisinde yaşayan Durdu ailesi, devlet desteğiyle hayata geçirilen besi hayvancılığı projesiyle işletmelerini büyütmeye hazırlanıyor. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu öğrencisi Bayram Berat Durdu, küçük yaşlardan itibaren babası ve ağabeyiyle birlikte ahırda çalıştığını belirterek hayallerini anlattı.

"Dokuz yaşımdan beri babamla, abimle birlikte çalışıyorum" diyen Bayram Berat Durdu, "Hayalim veteriner olup kendi çiftliğimi kurmak. Ağabeyimle birlikte bu işi daha da büyütmek istiyorum. Kendi çiftliğimi kurduktan sonra hem veteriner olarak hayvanlarımla ilgileneceğim hem de besicilik yapacağım. Çiftlikte sadece büyükbaş erkek hayvan olacak. Farklı şehirlerden ve köylerden hayvan alarak sürümüzü büyütmeyi planlıyorum. Şu anda devletimizin desteğiyle 55 başlık bir ahır yapıyoruz. Eğer bu tür destekler devam ederse yeniden başvuru yapıp işletmemizi daha da büyütmek istiyorum. Gerekirse kapalı besinin yanı sıra açık besi sistemi de kuracağım" dedi.

Ağabeyi Beytullah Durdu ise kardeşinin tarıma olan ilgisinin örnek olduğunu belirterek, "Yaşıtlarına göre böyle bir ilgiye sahip olması çok güzel. Teknoloji hayatımızın bir parçası ama gençlerin üretimin içinde yer alması da çok önemli. Böyle bir gençliğin yetişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dede Bayram Durdu da torunlarının hayvancılığa gönül verdiğini belirterek, "Torunlarımdan biri Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, diğeri ortaokul öğrencisi. İkisi de bu işe merak saldı ve babalarına destek olmaya başladı. Devletimiz de yüzde 70 hibe desteğiyle bu ahırı yapmamıza katkı sağladı. Yerimiz de uygun. Torunlarım bu işi uzun yıllar sürdürmek istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

Toplam 15,3 milyon lira bütçeye sahip proje kapsamında girişimci Özcan Durdu'ya 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Proje ile bölgede modern hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 15,3 milyon liralık modern hayvancılık projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:36
Shakira’yı görünce kendini tutamadı Canlı yayını bırakıp yanına koştu
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
06:09
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 09:42:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta 15,3 milyon liralık modern hayvancılık projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.