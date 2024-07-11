Sinop'ta 300 kınalı keklik doğaya salındı - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 300 kınalı keklik doğaya salındı

Sinop İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kanatlı Yaban Hayvanı Yetiştirme Programı' kapsamında, azalan kınalı keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla 300 kınalı keklik Boyabat ilçesindeki yaban hayatı yerleştirme sahasında doğaya salındı.

11.07.2024 20:06
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Sinop'ta 300 kınalı keklik doğaya salındı

SİNOP - Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğünce 300 kınalı keklik doğaya salındı.

DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğünce, "Kanatlı Yaban Hayvanı Yetiştirme Programı" kapsamında azalan kınalı keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla 300 kınalı keklik Sinop'un Boyabat ilçesinde yaban hayatı yerleştirme sahasında doğa ile buluşturuldu.

Doğada bulunan yaban hayvanlarının korunması, hayvan popülasyonlarının artırılması ve ekolojik yaşam dengesinin korunması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile 300 kınalı keklik doğayla buluştu. Gümüşhane Keklik Üretme İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler ahenkle doğaya kanat çırptı.

Kaynak: İHA

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