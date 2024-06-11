Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden pratisyen hekimin tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanını kazandığı öğrenildi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden pratisyen hekimin tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanını kazandığı öğrenildi

Sinop'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden pratisyen hekim Sena Sakin'in, tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanını kazandığı ve hayatta olsaydı Ankara'da uzmanlık eğitimi alacağı belirtildi. Kazada 2 doktor hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Dr. Sena Sakin'in cenazesi yarın Ordu'da defnedilecek.

11.06.2024 17:25
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Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden Pratisyen Hekim Sena Sakin'in (27), tıpta uzmanlık sınavında(TUS) 'patoloji' alanını kazandığı ve hayatını kaybetmese Ankara'da uzmanlık eğitimi alacağı öğrenildi.

2'si doktor 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaza, saat 08.00 sıralarında Sinop- Boyabat yolu Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Sinop'un Boyabat ilçesinde hekimleri taşıyan Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hastane hizmet aracıyla karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hastane aracında bulunan Dr. Mehmet Turan Yazlak ve Ender Çoraklı kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Dr. Sena Sakin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki Dr. Beyza Nur Çetin ise kazayı yaralı olarak atlattı. Otomobilde bulunan Beyhan Bulut'un olay yerinde can verdiği kazada Selahattin Bulut da yaralandı.

Dr. Sena Sakin için helallik alındı

Bekar olan Dr. Sena Sakin'in cenazesi, görev yaptığı Gerze Devlet Hastanesine ait cenaze aracı ile Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Anne ve babası, kızlarının tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Genç doktor için helallik alındı. Akrabalar ve komşularının katıldığı helallikte, edilen duaların ardından cenaze Ordu'ya doğru yola çıktı. Dr. Sena Sakin'in cenazesi yarın Ordu'nun Perşembe ilçesinde toprağa verilecek.

Bir ağabeyi olduğu öğrenilen Dr. Sakin'in yakın zamanda açıklanan TUS'ta patoloji bölümünü kazandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ankara, Sinop, Kaza, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden pratisyen hekimin tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanını kazandığı öğrenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden pratisyen hekimin tıpta uzmanlık sınavında patoloji alanını kazandığı öğrenildi - Son Dakika
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