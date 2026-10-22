Sinop'ta 5 köyde 12 milyon TL'lik altyapı tamamlandı, 4 bin kişilik kapasite oluştu - Son Dakika
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Sinop'ta 5 köyde 12 milyon TL'lik altyapı tamamlandı, 4 bin kişilik kapasite oluştu

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Sinop\'ta 5 köyde 12 milyon TL\'lik altyapı tamamlandı, 4 bin kişilik kapasite oluştu
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Sinop İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü Sağlıklı Köyler Projesi kapsamında 5 köyde 12 milyon TL'lik kanalizasyon ve foseptik altyapı çalışmaları tamamlandı. Köylerde toplam 4 bin kişilik kapasiteye sahip 6 foseptik sistemi hizmete alındı.

Sinop'ta "Sağlıklı Köyler Projesi" kapsamında 5 köyde toplam 12 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen kanalizasyon ve foseptik altyapı çalışmaları tamamlandı. Altı foseptik sisteminin hizmete alındığı yatırımlarla toplam 4 bin kişilik kapasite oluşturuldu.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı Kabalı ve Karapınar, Gerze ilçesine bağlı Yenikent, Boyabat ilçesine bağlı Cemalettin ve Saraydüzü ilçesine bağlı Cuma köylerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Kabalı köyüne bin 500 kişilik 2 foseptik sistemi, Karapınar köyüne 500 kişilik, Yenikent köyüne bin kişilik, Cemalettin köyüne 500 kişilik ve Cuma köyüne 500 kişilik birer foseptik sistemi kuruldu. Böylece 5 köyde toplam 4 bin kişilik kapasiteye sahip 6 foseptik sistemi hizmete kazandırıldı.

Kırsal bölgelerde çevre sağlığının korunması, atık su yönetiminin iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen yatırımların, köylerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yatırımların tamamlanmasının ardından Karapınar Köyü Muhtarı Şevket Elik, Yenikent Köyü Muhtarı Şahin Özcan, Cemalettin Köyü Muhtarı Erdoğan Duran, Cuma Köyü Muhtarı Murat Özaslan ve Kabalı Köyü Muhtarı Hüseyin Öztürk, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı ziyaret etti.

"Sağlıklı Köyler Projesi" kapsamında kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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