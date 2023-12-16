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Sinop'ta Acil Durumlarda Bina Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop'ta Acil Durumlarda Bina Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Acil Durumlarda Bina Tahliye Tatbikatı'nda, iş güvenliği uzmanı gözetiminde kurum çalışanları güvenli bir şekilde bina boşaltıldı. Tatbikatın amacı, iş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun olarak eğitimli personelin görevlendirilmesini sağlamaktır.

Sinop\'ta Acil Durumlarda Bina Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
16.12.2023 - 15:29,
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Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Acil Durumlarda Bina Tahliye Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Tatbikat iş güvenliği uzmanı gözetiminde kurum çalışanlarının geniş katılımıyla siren seslerinin duyulmasıyla birlikte başladı. Bina kısa sürede boşaltılırak çalışanların güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı.

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tüm kurum ve kuruluşlarda, işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bugün yapılan çalışma ile kurumumuzda oluşturulan ekiplerin ve kurum çalışanlarımızın aldıkları eğitimlerin sonuçlarını görme fırsatımız oldu. Önümüzdeki günlerde İlçe Müdürlüklerimiz de çalışmalarına devam edeceklerdir" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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