Sinop'ta 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Sinop\'ta \'Ailemiz İstikbalimiz\' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Sinop'ta çeşitli kurumların müdürleri ve personeli, 'Ailemiz İstikbalimiz' sloganıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte, ailenin önemi vurgulandı.

15.05.2024 13:45
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Sinop'ta çeşitli kurumların müdürleri ve personeli, "Ailemiz İstikbalimiz" sloganıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla farkındalık için yürüyüş düzenlendi. Eski otogar mevkiinde toplanan kurum müdürleri ve personel, Sakarya Caddesi üzerinden sahil kesimine yürüdü. Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Zeki Yıldırım, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu'nun da yer aldığı yürüyüşte ailenin önemine dikkat çekildi. Yürüyüş, Bülent Ecevit Caddesi sahil kesiminde son buldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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