Sinop\'ta Akaryakıt Fiyatları Tepki Çekiyor

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı. Emin Özmen, "Fiyatlar aldı başını gidiyor. Petrol altınla yarışıyor" derken, Tolga Gülümoğlu ise, "Bu fiyatlar bizi yormasından ziyade ezdi geçti. Arabam kapının önünde, korkumdan süremiyorum. Motorumla gidiyorum. Önceden haftada 200 liralık alıyordum o da şimdi 500 lirayı geçmeye başladı. Bu gidişat iyi gidişat değil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Sinop'ta yaşayan yurttaşlar artan akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi. Akaryakıta gelen zamların her ürünün fiyatını etkilediğini belirterek, arabalarını kullanamaz hale geldiklerini söylediler.

"Petrol altınla yarışıyor

Emin Özmen, şöyle konuştu

"Hiç kimse akaryakıt fiyatlarından memnun değil. Ben de memnun değilim çünkü, her gün farklı bir zamla güne başlıyoruz. Eskiden köyümüze 10 liraya gidiyorduk, şu anda köyümüz 60 lira olmuş. Sonuçta hiç kimseye kızma şansımız yok. Akaryakıt fiyatları zamlandıkça ister istemez vatandaş da, dolmuşçular da, şehirler arası otobüsler de zam uyguluyor. Halk olarak biz de bundan keyifsiz ve mutsuz olabiliyoruz. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Petrol altınla yarışıyor. Her güne başlarken petrol fiyatları tavan yapmış durumda. Şu da bir gerçek ki, arabam yok ama etrafımdaki bazı insanlara 'hadi beni şuraya bırak' deme şansım da olmuyor artık. Çünkü, hakikaten insanlar litresine dünya para veriyor. Buna aylığa vurduğun anda ister istemez insanlar bir yerden bir yere ya da sevdiklerine gitmek için düşünceye kapılıyor. Bazı ülkelerde benzinin litresi 1- 2 TL. İnsanlar jeeplerle geziyor, altlarında hiçbir küçük model araba yok. Onların arabası su içer gibi benzin içiyor ama bizim arabalar bırakın su içmeyi sanki altın değerindeki benzinle yol alıyor."

"Bu hep 50 liralık alanlar nerede

Tolga Gülümoğlu, "Bu fiyatlar bizi yormasından ziyade ezdi geçti. Arabam kapının önünde, korkumdan süremiyorum. Motorumla pakete gidiyorum. Önceden haftada 200 liralık alıyordum şimdi 500 lirayı geçmeye başladı. Bu gidişat iyi gidişat değil. Bu hep 50 liralık alanlar nerede? Onu da merak ediyorum. Yakında 1 litre 50 lirayı da bulur zaten. 1 litre alır dönerler" dedi.

"Şu an sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz"

Murat Kılıç ise şunları söyledi:

"Kesinlikle fiyatlardan memnun değiliz. Büyüklerimizin bize öğrettiği şuydu; yakıta zam geldiği zaman iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Yakıt fiyatlarını neye göre belirliyorlar onu da bilmiyorum. Memlekete bakarsan araba çok, yakıt pahalılığından yakınan yok. Ama şunu düşünmüyorlar. Bir tek arabayla bitmiyor bu iş. En ufak ürüne dediğim gibi iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Bunu aşağı çekebilirler mi? Bu gidişatla hiçbir şey aşağı inmez. Malum, bugün ev kiraları bile almış başını gitmiş. Yakıt pahalı. Arabam var evet ama önceden bir depoyla istediğimiz yere gidiyorduk şu an sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Kapının önünde duruyor araba."

"Arabam garajda duruyor"

Hasan Yüksel, "Bir araç kullanıcısı olarak yakıt masrafları beni etkiliyor. Bunun yanı sıra pazarı, manavı, her şeyi etkiliyor. Çünkü, yakıt pahalı olduğunda pazara, manava gelen her türlü ürüne nakliye konuyor. Nakliye konduğu için de, tüketici olarak beni etkiliyor. Beni etkilediği gibi herkesi de etkiliyor. Benim elektrikli motorum var artık ona biniyorum. Arabam garajda duruyor çünkü, ona binsem yakıtını karşılamak mümkün değil" dedi.

Ender Sönmez ise, "Yakıt fiyatlarından memnunum diyemem. İçinden çıkamadığım için arabamı da sattım. Yakıt problemim de kalmadı. Fiyatlar çok yüksek. Benim yakıt problemim kalmadı ama yakıt her şeyin fiyatlarında oynamasına sebep oluyor. Üretimde olsun, nakliye de olsun her türlü vatandaşa yansıyor. Bizim insanımız akıllanmadıkça bu durum daha da gider" diye konuştu.