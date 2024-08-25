Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu

Sinop\'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu

Sinop kent merkezinde bir apartmanın çatı katına sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

25.08.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu

SİNOP - Sinop kent merkezinde bir apartmanın çatı katına sabah saatlerinde yıldırım düştü.

Sinop kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağmur sırasında Ada Mahallesi Kartal Sokak'taki bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Sinop itfaiyesinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, büyük panik yaşandı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Sinop, Olay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:41:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement