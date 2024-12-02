Sinop\'ta Balkondan Kopan Beton Parçası Tehlike Yarattı

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Balkondan kopan beton parçası tehlike saçtı

SİNOP - Sinop'ta bir apartmanın balkonundan kopan beton parçası, düşme tehlikesi oluşturdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, parçayı güvenli bir şekilde sökerek muhtemel kazayı önledi.

Olay, saat 12.30 sırlarında Yenimahalle Mahalle Hastane Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçası, aşağıya düşme tehlikesi oluşturdu. Beton parçasının inşaat demirine asılı kalması çevrede panik yaşanmasına neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sinop Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi aşağıya sarkan beton parçasını güvenli bir şekilde sökerek muhtemel bir kazanın önüne geçti. Çevredeki vatandaşlar, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde rahat bir nefes aldı.