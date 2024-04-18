Sinop\'ta başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor

Yerel

Sinop'ta sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Sinop sahilinde sürü halinde gezdiği görülen köpekler çevreden geçen vatandaşları korkuttu. Onlarca köpeğin caddelerde ve parklarda kol gezdiğini belirten Haşim Yıldırım, "İnsan olarak onların yaşam alanlarına müdahale ettik ama şu anda burası yerleşim bölgesi, insanların yaşadığı alan burası. Bunların kontrol altına alınması lazım. İnsanların bunların yaşayabilecekleri bir alan yapıp bunları kontrol altına alıp onlarında haklarını koruması lazım. Başıboş hayvanlardan çocuklar korkuyor, saldırmıyor belki ama onlarla oynayacağım diye bir bisikletin altına girebilir, arabanın altına girebilir. Şehir merkezinde bunların bu şekilde dolaşmaması lazım. Burada geziyorlar, insanlar 'köpeği sevdim' diyor iyi güzel gezdiriyorsunuz ama köpeklerin de bir ihtiyacı var. İnsanlar gibi buraya geliyor tuvaletini yapıyor ama 'sen bunu modern bir ülkede yaşıyorsan alacaksın orada bırakamazsın' öyle bir hakka sahip değilsin. Bakıyorsan her şeyi ile bakacaksın. Her köpeğin bir kere nüfus kağıdı olması lazım. Bunları başıboş bırakmayacaksın. İnsanlar şunu yapıyor: Çocukları bir hayvan istedi diye alıyorlar, bu hayvan bir müddet sonra belli bir seviyeye geliyor, evde bakamıyor salıyor sokağa. Bu ortama alışık olmayan hayvanların da haklarını gasp ediyorsun. Bunun devlet olarak buna bir kural koyulması lazım, başka türlü engelleyemezler. Bunlar bana göre yanlış tabi bunların yaşam alanlarını sağlanması lazım başıboş bırakılmamalı. İnsanlar bisikletle gidiyor belki saldırmıyor ama o insan korkuyorsa ne oluyor kaza yapıyor. Bir önlem almaları lazım" dedi.

Başıboş köpek sorununa üzücü bir olay yaşanmadan yetkililerin el atması gerektiğini belirten Mustafa Biricik ise "Mutlaka kontrollü olarak her tarafta bulunabilir ama kontrolü de ihmal etmemek lazım çünkü çocuklar, kadınlar yürüyor onları da hayvanların insafına bırakmamak lazım. Belediye yetkilileri, belediye başkanı ile konuşarak bu soruna çözüm bulunmalı. Hem hayvanları korumak lazım, insanları daha fazla korumak lazım. Televizyonlarda görüyoruz üç dört tane köpek insanlara saldırıyor. Geçen akşam seyrettim bir kıza iki tane köpek saldırıyor, kız kaçarken ona minibüs çarpıyor. Böyle de olmaz tabi" ifadelerini kullandı. - SİNOP