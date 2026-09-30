Sinop'ta Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine özgeçmiş ve iş arama eğitimi verildi - Son Dakika
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Sinop'ta Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine özgeçmiş ve iş arama eğitimi verildi

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Sinop\'ta Bilgisayar Programcılığı öğrencilerine özgeçmiş ve iş arama eğitimi verildi
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Sinop'ta üniversite öğrencilerine CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi verildi. İlk oturumlarda Bilgisayar Programcılığı ve Büyük Veri Analistliği öğrencilerine özgeçmiş, İŞKUR ve dijital iş arama kanalları anlatıldı; eğitimin ekim ve kasımda süreceği bildirildi.

Sinop'ta üniversite öğrencilerine "CV Hazırlama ve İş Arama Becerileri Eğitimi" verildi.

Meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen eğitimin ilk oturumlarında Bilgisayar Programcılığı ve Büyük Veri Analistliği programlarında öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelindi.

Eğitim kapsamında öğrencilere etkili ve fark oluşturan özgeçmiş hazırlama yöntemleri, İŞKUR ve dijital iş arama kanallarının etkin kullanımı ile iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin kariyer yolculuklarına katkı sağlaması amacıyla düzenlenen eğitimlerin, belirlenen takvim doğrultusunda ekim ve kasım aylarında diğer programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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