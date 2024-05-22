Sinop\'ta bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Yerel

MUSTAFA USTA

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde yangın çıktı, iki kişi yaralandı.

Olay, Boyabat ilçesine bağlı Dereçatı Köyü Davutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken ihbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.