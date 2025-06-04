Sinop\'ta Boğulma Vakalarına Karşı Önlemler Artırıldı

Sinop Valiliği, yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili öncesinde boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla sahillerde alınan güvenlik önlemlerini artırırken, vatandaşlara da hayati uyarılarda bulundu. "Tatiliniz kabusa dönüşmesin" çağrısıyla yapılan açıklamada, dalgalı havalarda denize girilmemesi ve cankurtaran bulunan alanların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle çeken (RİP) akıntısı riski taşıyan bölgelerde uyarı levhaları artırıldı, cankurtaran hizmetleri güçlendirildi. Vatandaşlardan ve kente gelen tatilcilerden sahillerdeki işaret ve görevlilerin uyarılarına mutlaka uyulması istendi.

"Önlem al, tedbirli ol, hayata tutun"

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dalgalı ve aşırı rüzgarlı havalarda denize kesinlikle girmeyin. Mutlaka cankurtaran hizmeti olan plajları tercih edin. Sahillerdeki uyarı işaretlerini ve görevlilerin yönlendirmelerini dikkate alın. Özellikle çeken akıntının sık yaşandığı bölgelerde yüzmek hayati tehlike oluşturuyor."

Sinop Valiliği, boğulma vakalarının sıfıra indirilmesi hedefiyle sahillerdeki kontrol ve bilgilendirme çalışmalarının Kurban Bayramı boyunca aralıksız süreceğini bildirdi. - SİNOP