Sinop'ta Cankurtaran Sayısı 15'e Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Cankurtaran Sayısı 15'e Çıkarıldı

Geniş Video İzle

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, bu yıl sahillerde toplam 15 cankurtaranın görev yaptığını ve 2024'te kazasız bir sezon geçirdiklerini açıkladı. Geçen yıla göre cankurtaran sayısının artırılması ile güvenliğin önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı.

30.09.2024 17:20  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, bu yıl kent sahillerinde toplam 15 cankurtaranın görev yaptığını belirterek, "Sezon öncesi aldığımız tedbirlerle önlemlerle, Sayın Belediye Başkanımızın ekipman sayısını çoğaltmasıyla birlikte sonucunu gördük. Sinoplu olarak hepimiz mutluyuz. Cankurtaranlarımız Sinop İtfaiyesinin sorumluluğu altında olduğu için 2024 yılında kazasız, belasız boğulma vakaları olmadan sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, deniz sezonunun sona ermesinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Geçen yıl çok üzücü olaylar yaşandığını belirten Özbek, Belediyenin sorumluluk alanlarında, kuzey sahillerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Özbek, şöyle konuştu:

"4 cana 5 tane cankurtaranla müdahale etmek zorunda kaldık. Bu sene ise Sayın Belediye Başkanımız Metin Gürbüz'ün destekleriyle cankurtaran sayımız 5'ten 15'e yükseldi ve Belediyenin sorumluluk alanları kuzey sahillerinde 6 bölge, güney sahillerinde 3 bölge olarak toplam 15 tane cankurtaran ilimize gelen misafirlerin yüzme alanlarında güvenliklerinden sorumlu oldular. Sezon öncesi aldığımız tedbirlerle, Sayın Belediye Başkanımızın ekipman sayısını çoğaltmasıyla birlikte sonucunu gördük. Sinoplu olarak hepimiz mutluyuz. Cankurtaranlarımız Sinop İtfaiyesinin sorumluluğu altında olduğu için 2024 yılında kazasız, belasız boğulma vakaları olmadan sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşadık. Bizim yüzme alanlarımızdaki, belediyenin sorumluluk alanları 15 Haziran'da başladı, 15 Eylül'de bitti. Bu süreçte cankurtaran olarak görev yapan tüm arkadaşları yürekten kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanıma, Başkan Yardımcım Hikmet Karaduman'a teşekkürlerimi sunuyorum çünkü, onlar gerçekten hayat adına ve hayat kurtarma adına bu durumu çok önemsediler. İhale yaptık. 5 milyonluk civarında bir ihale süreci vardı. İhale sürecini iki defa yapmamıza rağmen yetiştiremedik. Yasal süreç biliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki sezon sayın belediye başkanımız Metin Gürbüz'ün sözü var. Bir jetskiyle birlikte daha deneyimli cankurtaranlarla birlikte sorunsuz bir sezonun daha hep birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız."

Sinop\'ta Cankurtaran Sayısı 15\'e Çıkarıldı
Kaynak: ANKA

Sinop Belediyesi, Yerel Haberler, Ayhan Özbek, Güvenlik, Belediye, İtfaiye, Sinop, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Cankurtaran Sayısı 15'e Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:50:23. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Cankurtaran Sayısı 15'e Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement