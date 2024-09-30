Sinop\'ta Cankurtaran Sayısı 15\'e Çıkarıldı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, bu yıl kent sahillerinde toplam 15 cankurtaranın görev yaptığını belirterek, "Sezon öncesi aldığımız tedbirlerle önlemlerle, Sayın Belediye Başkanımızın ekipman sayısını çoğaltmasıyla birlikte sonucunu gördük. Sinoplu olarak hepimiz mutluyuz. Cankurtaranlarımız Sinop İtfaiyesinin sorumluluğu altında olduğu için 2024 yılında kazasız, belasız boğulma vakaları olmadan sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, deniz sezonunun sona ermesinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Geçen yıl çok üzücü olaylar yaşandığını belirten Özbek, Belediyenin sorumluluk alanlarında, kuzey sahillerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Özbek, şöyle konuştu:

"4 cana 5 tane cankurtaranla müdahale etmek zorunda kaldık. Bu sene ise Sayın Belediye Başkanımız Metin Gürbüz'ün destekleriyle cankurtaran sayımız 5'ten 15'e yükseldi ve Belediyenin sorumluluk alanları kuzey sahillerinde 6 bölge, güney sahillerinde 3 bölge olarak toplam 15 tane cankurtaran ilimize gelen misafirlerin yüzme alanlarında güvenliklerinden sorumlu oldular. Sezon öncesi aldığımız tedbirlerle, Sayın Belediye Başkanımızın ekipman sayısını çoğaltmasıyla birlikte sonucunu gördük. Sinoplu olarak hepimiz mutluyuz. Cankurtaranlarımız Sinop İtfaiyesinin sorumluluğu altında olduğu için 2024 yılında kazasız, belasız boğulma vakaları olmadan sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşadık. Bizim yüzme alanlarımızdaki, belediyenin sorumluluk alanları 15 Haziran'da başladı, 15 Eylül'de bitti. Bu süreçte cankurtaran olarak görev yapan tüm arkadaşları yürekten kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanıma, Başkan Yardımcım Hikmet Karaduman'a teşekkürlerimi sunuyorum çünkü, onlar gerçekten hayat adına ve hayat kurtarma adına bu durumu çok önemsediler. İhale yaptık. 5 milyonluk civarında bir ihale süreci vardı. İhale sürecini iki defa yapmamıza rağmen yetiştiremedik. Yasal süreç biliyorsunuz. İnşallah önümüzdeki sezon sayın belediye başkanımız Metin Gürbüz'ün sözü var. Bir jetskiyle birlikte daha deneyimli cankurtaranlarla birlikte sorunsuz bir sezonun daha hep birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız."