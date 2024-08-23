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Sinop'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü

SİNOP - Sinop'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Sinop'un Adabaşı mevkisinde saat 16.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurumuş otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede kurumuş otların bulunduğu alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'sı, Sinop Organize Sanayi itfaiye ekipleri yangına birlikte müdahale etti. Çıkan yangın sonucu 5 hektar alan zarar gördü.

Yangınla ilgili bilgi veren Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Bu bir örtü yangını fakat hafife almamak gerekli. Bu sene yağışların az olması ve kurak geçmesi nedeniyle örtü çok kuru. Atılan bir madde yangına yol açabiliyor. Alana müdahalede bazı zorluklar yaşanıyor. Hem yukarıdan hem de aşağıdan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarlı havalarda yangının çıkması bizi şüpheye düşürüyor. 'Acaba bilerek mi çıkartılıyor' diyoruz. Her rüzgarlı havada bununla karşılaşıyoruz. Yukarıda hem kamuya hem de askeri tesisler var. Yangının oraya sıçramaması için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.