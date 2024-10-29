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Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

SİNOP - Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyetin 101. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen kutlama programı Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan,Garnizon Komutanı Mustafa Yıldırıcı ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün tören alanındaki askeri tören birliğinin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunması ile devam eden programda konuşma yapan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, "Şanla, şerefle, sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş Yıl Dönümü ülkemiz ve milletimiz için kutlu olsun. Devletimizin kurucusu Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi Meclisimizin ve ordumuzun tüm kahraman mensuplarını aziz şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan kıymetli bir hazinemizdir. Cumhuriyetimizin 101.Yaşını millet olarak işte böyle güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Değerli Sinoplular, Geçmişten sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet de almalıyız. Bugün 101.Yıl Dönümünü kutladığımız Cumhuriyetimiz bizim için hem bir övünç hem ilham kaynağıdır" dedi.

Konuşmaların ardından şiir ve kompozisyon okunması, spor gösterileri, şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında il birincilerine ödül verilmesi, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nca Tüfekli Hareketler Gösterisi, halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende komandoların tüfekli gösterisi büyük alkış topladı. Tören geçişinde kurumların bayraklarla süslediği araçların yanı sıra esnaf da kendi süsledikleri araçlarla geçişe katıldı. Gerçekleştirilen tören geçişi ile meydandaki etkinlikler son buldu.

Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın eşi Reva Beray Özarslan, il protokol üyeleri, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.