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Sinop'ta doğa yürüyüşü yaparak şifalı bitkiler toplayan yaşlı adam - Son Dakika
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Sinop'ta doğa yürüyüşü yaparak şifalı bitkiler toplayan yaşlı adam

Sinop'ta yaşayan 68 yaşındaki Abdullah Kocadağ, boş zamanlarında doğa yürüyüşü yaparak gördüğü yenilebilen otları toplayarak sağlıklı yaşama katkı sunuyor. Emekli olduktan sonra doğa yürüyüşü yapmaya başlayan Kocadağ, gezdiği bölgelerdeki şifalı bitkileri öğrenmenin önemini vurguladı.

Sinop\'ta doğa yürüyüşü yaparak şifalı bitkiler toplayan yaşlı adam
22.01.2024 - 14:25,  Güncelleme: 14:38
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Sinop'ta yaşayan 68 yaşındaki Abdullah Kocadağ, boş zamanlarında doğa yürüyüşü yaparak gördüğü yenilebilen otları toplayarak sağlıklı yaşama katkı sunuyor.

Sinop'ta yaşayan Abdullah Kocadağ emekli olduktan sonra doğa yürüyüşü yapmaya başladı. Gezdiği bölgelerdeki yenilebilen ve sağlık için faydalı bitkileri toplayan Kocadağ, şifalı bitkileri öğrenmenin önemini vurguladı. Kocadağ yaptığı açıklamada, "Karakum bölgesinde birçok yenilebilir ot mevcut. Bunların bir kısmını yaşlılarımızdan bir kısmını internetteki bilgilerden öğrendik. Emekli olduktan sonra burada boş vaktimi değerlendiriyorum hem de aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde bulduğum otları topluyorum. Burada üç çeşit ot buldum karahindiba, devetabanı, damarotu sıklıkla görülüyor. Karahindiba otu özellikle kanser hastalığına iyi gelmesi ile bilinen bir ot çayı yapılıp içilebilir, yemeği yapılabilir ve salatalarda kullanılabilir" dedi.

Herkes şifalı bitkileri öğrenmeli

Kocadağ, şifalı bitkilerin herkes tarafından bilinmesi gerektiğinin önemine dikkat çekerek, "Dünyanın bin bir türlü hali var, Allah göstermesin yarın ne olacağı belli değil. Mecbur kaldığımız bir durumda doğadaki bitkilerden hangilerinin şifalı ve besleyici olduğunun bilinmesinde fayda var. Herkes şifalı bitkileri öğrenmeli. Bugün elimizde internet gibi bir imkan var ayrıca kitapçılar da şifalı bitkilerin yer aldığı kitaplar da var herkes bu kitaplara sahip olabilir" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA
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