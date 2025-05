Sinop'ta Ekonomi Eleştirisi

Haber: Mustafa USTA

Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, Türkiye ekonomisi değerlendirdi. Fatih Türe, şöyle konuştu:

"Ekonomiden memnun değiliz. Çünkü, Türk lirası çul oldu. Fiyatlar uçtu. Denetim yok. Serbest piyasa adına herkes istediği ürünü istediği gibi satabiliyor. Çok büyük değişiklikler lazım Türkiye'de. Öncelikle serbest piyasanın devlet tarafından denetlenmesi gerekiyor. Herkes istediği ürünü istediği gibi satamamalı. Her şeyin bir miktarı ve değeri olmalı. Bir markete gidiyorsun bir ürün orada bambaşka, diğer markette bambaşka. Vergiler desen aldı başını gidiyor. Zaten ülke vergilerle ve trafik cezalarıyla geçinen bir ülke. Evet vergi vermeliyiz, vergimize sadık olmalıyız ama bu kadar yüksek vergiler, faizler olmamalı."

Osman Özbayrak, "16 bin 500 lira aylık alıyorum. Çalışmasam hiç geçinemiyorum. 16 bin 500 lirayla nasıl geçinelim? Ekonomi berbat. Pazarda en ucuz ürün 30 lira. Bir bağ marul 30 lira, bir bağ maydanoz 25 lira. Tarım ülkesi olan Türkiye'de bu kadar ot, yaprak pahalı olursa her şey pahalı olur. Et desen 700 lira. Hangi emekli alıp da, yiyebilecek" diye konuştu.

"Üreten olmadığı zaman hayat pahalılığı çok"

Nail Nogay,"Türkiye'nin tarımda hiçbir girdisi yok. Hepsi dışarıdan dövizle alınıyor. Dövizle alındığı için de Türkiye'ye pahalı geliyor. Mesela bizim buradan giden bazı ürünlerimiz gerip gelip iç pazara giriyor. Üreten olmadığı zaman hayat pahalılığı çok. Buna göre devletin çalışanlarına doğru dürüst bir artışı da yok. Zaten özel sektörde de devlet arttırmadığı için onlar da arttırmıyorlar. Üretmeden dışarıdan almak Türkiye'nin zararına oluyor. Emekli maaşları da insanlar için yeterli değil. 14 bin lira alan var, 25 bin lira alan var. Ama ne olursa olsun, hayat pahalı olduğu için aldıkları ücret yeterli değil" dedi.

"Her açıdan memnun değiliz"

Mehmet Akalın, "Kim memnun ki Türkiye'nin ekonomik şartlarından? Her açıdan memnun değiliz. Yaşam seviyesi standardı da düştü. Vatandaşın geçim sıkıntısı, kira borcu, her şey alt üst. Devlet otomobil vergisinden, şundan, bundan her şeyden vergi alıyor. Ama vatandaşa yansıyan herhangi bir şey yok" diye ifade etti.

Mert Kanal ise alaycı bir dille "En iyi ekonomi bizde. Bizimkinden daha iyi bir ekonomi yok. Dünyada en iyi ekonomi bizde. Her şeyi en ucuza biz alabiliyoruz. Her şeyi en pahalı biz satabiliyoruz. Bizden ala yok. En iyi biziz. Vergilerde de en az ödeyen biziz. Tabi ki… En az vergi ödeyen, en çok kazanan bizim ülkemizde bizim vatandaşımız. Bizden daha iyisi yok" şeklinde konuştu.