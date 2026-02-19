Sinop'ta Ekonomi Şikayetleri Artıyor - Son Dakika
Sinop'ta Ekonomi Şikayetleri Artıyor

19.02.2026 15:08
Sinop'taki vatandaşlar, düşük gelirler ve yüksek giderlerden şikayet ederek geçim sıkıntısını dile getirdi.

Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta vatandaşlar ekonomiye ilişkin görüşlerini dile getirdi, düşük gelirler ve artan giderlerden şikayet oldu. Hüseyin Özsoy, "En büyük paramız 200 lira. 200 lirayla kaç dolar alabiliyorsun? 5 dolar alabiliyorsun. 200 lira bundan 10 sene önce 130 dolar alıyordu. Bu para basıldığında 136 dolar para alıyordu. Yurt dışına gidebiliyordum. Ben işçi emeklisiyim. O zaman aldığım emekli maaşımla 850 dolar alıyordum. Şu anda 850 dolar kaç lira yapıyor? 40 bin lira yapıyor" dedi.

Sinoplu vatandaşlar, ekonominin kötüye gittiğini ve özellikle emeğiyle geçinenlerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Zamlar ve hayat pahalılığı karşısında maaşların yetersiz kaldığını, kira ve temel giderlerin gelirleri aştığını ifade eden yurttaşlar, alım gücünün düştüğünü ve mevcut gelirlerle geçinmenin giderek zorlaştığını dile getirdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlardan Berker Şahin şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. Emeğiyle geçinmeye çalışanlar için ekonominin beğenilecek bir tarafı yok. Ekonomiyi parayla para kazananlar, sermaye sahipleri beğeniyor. Gerek vergi muafiyetleri olsun, gerek hükümet ihaleleri olsun vesaire hepsi bunlara gidiyor. Onlar çok memnundur. Ama emeğiyle geçinen ülkenin yüzde 99'luk bölümünün ekonomiyi beğendiğini düşünmüyorum. Her gün zamlar geliyor. Ancak bu zamlardan TÜİK'in haberi olmasa gerek ki özellikle TÜİK'in enflasyon oranlarına bağlı olan memur ve emekli maaş zamları gerçek enflasyonun karşısında tatmin etmiyor. İnsanların birçoğu asgari ücretle geçinenler ve emekliler özellikle açlık sınırı altında ücretlere mahkum. Ülkenin geri kalan büyük kısmı da yoksulluk sınırı altında ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Biz geçinemiyoruz. Geçinebilen varsa bir de onlara da sorun."

Arif Okutucu da 3 çocuğu olduğunu ve 28 bin lira emekli aylığı aldığını bildirerek, "Nasıl geçineceksin? 15 bin lira kira var. 4 bin lira doğal gaz geliyor. Nasıl yapacaksın? 10 lira çay ucuz burada. Diğer yerlerde 25 lira 30 lira çay bahçelerinde, pahalı tabii. Emekli maaşından memnun değilim. 28 bin alıyorum, 15 bin kira veriyorum, 8 bin lira da diğer giderler. Elde var sıfır" dedi.

"Fiyatları belli bir seviyede tutabilmek için tarıma teşvik verilmesi lazım"

Orhan Tufan da meyve ve sebze, et ve tavuk fiyatlarını düzeltmek için yapısal reformlar gerektiğini söyleyerek, "Tarıma teşvik verilmesi lazım. Hayvancılığa teşvik verilmesi lazım. Bizde inşaata teşvik veriliyor. TOKİ binlerce konut yapıyor. Çünkü en büyük rant orada" diye konuştu.

"Ekonominin nasıl olduğunu söyleyeyim, etin kilosu bin lira"

Hüseyin Özsoy ise şu açıklamayı yaptı:

"Ekonominin hiç iyi bir yeri yok. En büyük paramız 200 lira. 200 lirayla kaç dolar alabiliyorsun? 5 dolar alabiliyorsun. 200 lira bundan 10 sene önce 130 dolar alıyordu. Bu para basıldığında 136 dolar para alıyordu. Yurt dışına gidebiliyordum. Ben işçi emeklisiyim şu anda. O zaman aldığım parayla emekli maaşımla 850 dolar alıyordum. Şu anda 850 dolar kaç lira yapıyor? 40 bin lira yapıyor. Benim maaşım 21 bin lira. Ekonominin nasıl olduğunu söyleyeyim, etin kilosu bin lira. Adam pirzola yiyemiyor, 'ya ne gerek var' diyor. 'Ben niye pirzola yiyeyim' diyor. Bonfile. 'O nasıl bir şey' diyor. Onun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Sinop, Yerel, Son Dakika

