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Sinop’ta gaziler günü

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Sinop’ta gaziler günü
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Sinop’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Sinop'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kaymakam Vekili Muhammed Serkan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez ile Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, 19 Eylül'ün gaziler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Özgen, Mustafa Kemal Paşa'ya Sakarya Zaferi'nin ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmesinin ardından bu günün Gaziler Günü olarak anıldığını belirtti.

Gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin bütünlüğü uğruna gösterdiği fedakarlığın hiçbir dünyevi değerle ölçülemeyeceğini ifade eden Özgen, genç nesillere vatan, bayrak ve birlik bilincinin aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Özgen, konuşmasında, "Kahraman gazilerimizin müstesna gününü kutluyor, her birine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Gerçek anlamda ülkemize kanlarıyla ve canlarıyla sahip çıkan şehitlerimize, gazilerimize minnettarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türk tarihinden çeşitli örnekler veren Özgen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Özgen, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiklere ve muharip gazilere de sevgi, saygı ve şükranlarını sundu.

Konuşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üçvş. Gökçay Avşar tarafından "Yaşasın Kahraman Gazi" isimli şiir okundu.

Tören, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüTörenSinopYerelSon Dakika

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