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Sinop'ta Helesa Şenliği

SİNOP - Sinop'ta düzenlenen ve her yıl düzenlenen "Helesa Şenlikleri" yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Karadeniz'in tek doğal limanı olma özelliğine sahip olan Sinop'ta uzun yıllar önce fırtınalardan kaçan gemicilerin Sinop limanına sığındığı ve burada uzun zaman kalmaları sebebi ile yerli halktan maniler eşliğinde para toplaması olarak bilinen Helesa geleneği bu yıl da devam etti.

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünden başlayan programa Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, eşi Özlem Gürbüz, Dostluk ve Hemşerilik Derneği Onursal Başkanı Özer Gürbüz, Türkiye Yardım Severler Derneği Sinop Şube Başkanı Sevim Ünaldı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helesa Şenliği öncesi konuşan Başkan Metin Gürbüz, "Bu gelenek, Sinopluların yüzyıllardır birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ruhuyla yaşattıkları yüce bir değer" dedi.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı Helesa yürüyüşü çeşitli maniler söylenerek bu gelenek için hazırlanmış özel bir gemi maketi ile Sinop sokaklarında dolaşarak yardım parası toplandı. Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünde başlayan program Gazi Caddesi'nde son buldu.