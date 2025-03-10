Sinop'ta Heyelan, Yol Kapağı

Sinop'ta heyelan: Kapanan yol böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Çakıldak köyü Gedi Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Kayan toprak kütlesi köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgilere göre, mahallede imam olarak görev yapan Ramazan Özgün, babası ve kuzeniyle birlikte evinde uyuduğu sırada büyük bir gürültüyle uyanarak panikle dışarı çıktı. Heyelan nedeniyle ağaçların devrildiğini ve yolun yaklaşık 80-100 metre boyunca toprakla kaplandığını fark etti. Sinop İl Özel İdare ekipleri, sabahın ilk saatlerinde bölgeye ulaşarak heyelan alanında incelemelerde bulundu. Alınan bilgilere göre ilerleyen saatlerde yol açma çalışmasının başlayacağı bildirildi.