Sinop\'ta İçme Suyu Projesi

Sinop'ta, Gerze İçmesuyu İsale Hattından Köylere Bağlantı ve Enerji Nakil Hattı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, Sinop İçmesuyu Arıtma Tesisi'nden sağlanan arıtılmış içme suyunun toplam 16 köye ulaştırılması hedefleniyor.

Sinop'ta 43 milyon 665 bin TL yatırım ve sözleşme bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, Sinop İçmesuyu Arıtma Tesisi'nden temin edilen arıtılmış içme suyu; Merkez ilçeye bağlı Taşmanlı, Kabalı, Lala, Dizdaroğlu, Kozcuğaz, Şamlıoğlu, Yalı ve Melikşah köyleri ile Gerze ilçesine bağlı Sarıyer, Akkıraç, Yaykıl, Çırnık, Mahmuttırı, Türkmenlioğlu, Belören ve Abdaloğlu köylerine ulaştırılacak.

Yaklaşık 51 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının inşa edileceği projede ayrıca 11 yeni içme suyu deposu yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kesintisiz içme suyuna erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. - SİNOP